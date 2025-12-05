Gustavo Valdés entregó 10 casas e inauguró una comisaría en Paso de la Patria

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desarrolló una intensa agenda en Paso de la Patria este viernes, centrada en dar respuesta a la demanda habitacional y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las actividades incluyeron la entrega de viviendas y la inauguración de una nueva dependencia policial.

Solución habitacional con valor agregado

Valdés encabezó la entrega de 10 nuevas viviendas del programa Oñondivé a familias del Barrio Aty. El programa, resultado del trabajo coordinado entre el Invico, el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio, se consolidó como un modelo propio de construcción social.

El mandatario recordó el origen del programa, que surgió para resolver la demanda de materiales básicos ante la "falta de apoyo del Gobierno nacional", que, según Valdés, "siempre miran para el costado por una cuestión ideológica o económica".

Un diferencial clave de las unidades entregadas es que las casas se brindan totalmente equipadas con mobiliario fabricado por la industria maderera correntina (camas, ropero, juego de comedor) y electrodomésticos (heladera, cocina, termotanque). La Provincia decidió sumar estos elementos para evitar que las familias fueran víctimas de prestamistas informales.

Inauguración de la comisaría segunda y alerta por narcomenudeo

Posteriormente, en la intersección de las calles Chubut e Islas Malvinas, Valdés y el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, inauguraron la Comisaría Segunda de la localidad, la cual dependerá de la Unidad 1 de San Luis del Palmar. Durante el acto, se entregó una camioneta Ford Ranger 0Km para fortalecer la labor policial.

El gobernador subrayó que la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo turístico. “De nada sirve tener más comisarías o destacamentos si no contamos con una Policía en función activa”, afirmó.

En su discurso, Valdés se refirió a un problema creciente en la zona que incluye Paso de la Patria, Itatí, Ituzaingó y la frontera con Misiones: el narcomenudeo.

"El narcomenudeo sigue siendo el causante del microdelito que luego deriva en robos a quienes quieren invertir o hacer turismo en la localidad,” advirtió Valdés, e instó a trabajar junto a la Justicia y los fiscales.

El ministro Alfredo Vallejos celebró la inauguración como una obra "anhelada" y destacó el esfuerzo presupuestario de la Provincia para dotar a la Policía de Corrientes de mejor infraestructura, móviles, equipamiento y capacitación.