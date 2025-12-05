La Argentina vuelve a los mercados de deuda con un bono a cuatro años

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina volverá a los mercados con una emisión de deuda en moneda extranjera, algo que no ocurría desde 2018.

El nuevo bono en dólares, llamado Bonar 2029, será licitado desde el miércoles 10 de diciembre y tendrá como objetivo principal refinanciar los vencimientos de enero, que ascienden a US$4300 millones.

La colocación se realizará exclusivamente en dólares y estará disponible tanto para inversores institucionales locales y del exterior como para ahorristas minoristas, que podrán participar con ofertas desde US$1000. Se trata de una emisión bajo ley argentina y canalizada en el mercado doméstico.

Según el llamado a licitación, el Bonar vencerá el 30 de noviembre de 2029. Pagará un cupón nominal del 6,5%, aunque el rendimiento final se definirá en la subasta.

Los intereses se abonarán de manera semestral, en mayo y noviembre, mientras que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento.

Caputo aclaró que la decisión de emitir con ley local responde a que una colocación bajo normativa internacional requiere autorización del Congreso. Además, con un riesgo país superior a los 600 puntos, el costo financiero en los mercados globales superaría el 10%.

Analistas del mercado valoraron la iniciativa. Sebastián Maril, de Latam Advisors, señaló que el bono “es local y no internacional”, más allá de que puedan participar inversores extranjeros.

En la misma línea, Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, consideró que la operación permitirá medir el apetito por deuda argentina en dólares y estimó que la tasa podría ubicarse cerca del 10%, aunque no descartó que el Gobierno incorpore incentivos adicionales para mejorar el precio y acercarla a un dígito.

La nueva colocación busca aliviar la presión financiera de comienzos de año y testear el interés del mercado por títulos argentinos en moneda dura bajo ley local.

Con información de Perfil.