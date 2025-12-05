Juan Ramón Albornoz fue reelecto presidente en el Taraguy Rugby Club

Juan Ramón Albornoz continuará como presidente del Taraguy Rugby Club (TRC) durante los próximos dos años, así lo resolvieron los socios de la entidad durante la Asamblea General Ordinaria. Mientras que en la función de vicepresidente, también fue reelecto Ramiro Maiquez.

Por otra parte, la Memoria y Balance del último ejercicio fueron aprobados por unanimidad.

La flamante comisión directiva se completa con Gastón Breard en el cargo de secretario administrativo. Analía Piragine será la prosecretaria, el tesorero será Joaquín Ramírez De la Vega y el protesorero, Jerónimo García Sarmiento.

Como vocales titulares fueron electos Guillermo Abeledo, Segundo Roca y Cristian Chamorro; y los vocales suplentes son Manuel Gómez Sierra, Victor Hugo Rolón y Emilio Karothy.

Revisor de Cuentas Titular, Gustavo Lugo y Revisor de Cuenta Suplente: Juan José Rosco.

Albornoz llegó a la presidencia en el 2023 cuando fue electo para suceder en el cargo a Diego Gómez Coll.

Rugby infantil y hockey

Este sábado 6, desde las 10, habrá rugby y hockey en todas las divisiones formativas del club. La jornada marcará el cierre de la temporada, habrá reconocimientos, buena música y momentos para compartir en familia.

Los chicos del rugby infantil desde categoría Escuelita a la M14, tendrán su momento de distinciones y reconocimientos por el esfuerzo realizado durante el año. Lo mismo con las diferentes categorías del hockey desde el Sub 6 hasta los mayores.

Seven de camadas

En tanto el sábado 13, Taraguy RC prepara una jornada intensa con actividades deportivas y recreativas. Será una gran jornada de cierre del año en el club con el tradicional Seven de Camadas (reservada para M19 en adelante); como así también Seven de Menores.

También habrá certámenes de tocata, tradicional juego de los “cuervos” y no faltará el fútbol masculino y femenino, para la integración de los jugadores, socios,familiares y dirigentes del club.

La cena y la fiesta de fin de año, concluirá con show de DJ’s en vivo.