Corrientes: Gendarmería decomisó más de 13 kilos de marihuana ocultos en el tanque de un auto

Efectivos de la Gendarmería Nacional decomisaron más de 13 kilos de marihuana ocultos de manera sofisticada en el tanque de combustible de un automóvil en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El procedimiento se llevó a cabo en la Sección Seguridad Vial “Paso de Los Libres”, dependiente del Escuadrón 7.

Integrantes de la Fuerza detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Gold Trend, ocupado por dos hombres mayores de edad que viajaban con itinerario Misiones – Buenos Aires.

El alerta del can y la requisa exhaustiva

Durante el registro inicial del rodado, los funcionarios contaron con la asistencia de un can de la fuerza, el cual reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona del asiento trasero, donde se encuentra el tanque de combustible.

Ante esta alerta, los gendarmes informaron a la Fiscalía Descentralizada de Paso de Los Libres, que dispuso el traslado del operativo para realizar una requisa más exhaustiva en la Unidad.

En presencia de testigos, los efectivos abrieron el tambor de combustible y hallaron 30 paquetes envueltos en plástico hermético que estaban completamente sumergidos en el líquido inflamable. El contenido fue identificado como cannabis sativa, con un peso total de 13,226 kilos.

Detenidos y decomiso de divisas

La Fiscalía interviniente ordenó la incautación de la droga, el automóvil, y otros elementos de interés para la causa. Además de la droga, los efectivos decomisaron una significativa suma de dinero: 2.711.560 pesos argentinos, 143.700 guaraníes y dos dólares en efectivo.

Los dos hombres oriundos de Misiones quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737, de Estupefacientes.