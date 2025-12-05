Argentina comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones en un torneo que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos. El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.

Argentina ya tiene a sus rivales en el Grupo J: Argelia, Austria y Jordania en ese orden de agenda. Ahora lo que restará saber son la sedes (ciudades y estadios) y los días, ya que estaban prefijados pero están sujetos a modificaciones de la FIFA, que recién lo publicará completo mañana. A priori, los escenarios de los primeros encuentros del conjunto nacional serían San Francisco, Kansas City y Dallas.

Si los de Scaloni terminan primeros, se las verán en 16avos de final ante el segundo del Grupo H, que tiene a España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si los argetinos acaban segundos, se medirán con el líder del H. Si son uno de los mejores ocho terceros, actuarán contra un puntero de zona.

Así quedaron los grupos

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá