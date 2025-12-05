Argentina sufrió la potencia de Portugal

La selección Argentina femenina de futsal no pudo con la contundencia de Portugal en una de las semifinales de la primera Copa Mundial. El encuentro se disputó este viernes en el estadio PhilSports Arena, en Filipinas, y fue 7-1 en favor del elenco luso, que disputará la final frente a Brasil.

El equipo argentino, que tiene como capitana a la santotomeña Carina “Becha” Núñez y no pudo contar con Silvina Nava por suspensión, jugará el domingo frente a España por el tercer lugar en el podio.

Portugal festejó el pase a la final con 37 goles anotados y solo cuatro recibidos.

La semifinal entre Argentina y Portugal tuvo un comienzo muy duro, ya que fruto de algunos desaciertos y mérito de una intensidad irrefrenable por parte del elenco luso, tras 10 minutos el encuentro estaba 5-0 en favor de Portugal: goles de Lidia Moreira, en dos oportunidades, Fifo, dos tantos, y Janice Silva. A los 14', Ana Azevedo anotó el sexto para las dirigidas por Luis Conceicao.

El complemento también tuvo goles rápidos, ya que Inés Matos marcó al minuto para estirar la contundente ventaja portuguesa. Antes del cierre del cotejo, Mailén Romero descontó para el equipo de Nicolás Noriega.

“En el primer tiempo hubo una diferencia muy abultada (goles), no creo que exista esa diferencia entre las selecciones. El segundo tiempo salimos mucho mejor. Era importante irnos con buenas sensaciones en el segundo tiempo y eso fue lo que sucedió. Ahora a recuperarse en lo anímico y en lo físico porque todavía nos queda pelear por el tercer puesto”, sostuvo Agostina Chiesa, jugadora del equipo argentino.

Por su parte, el entrenador argentino, Nicolás Noriega sentenció: "Estamos muy tristes, porque esperábamos otra actuación en la semi, pero el domingo jugaremos ante otra potencia y debemos cambiar el chip. Estamos orgullosos de estas jugadoras que nos trajeron hasta acá".

En la segunda semifinal, Brasil superó a España 4 a 1 y avanzó a la gran definición del domingo donde se medirá con Portugal.