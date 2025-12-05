Gustavo Canteros: "No le tengo miedo a los bloques unipersonales, lo voy a sostener"

El diputado provincial Gustavo Canteros habló con Hoja de Ruta tras su regreso a la Legislatura, en un contexto de recambio institucional en la provincia y de un aparente giro en la relación Nación–Corrientes. Con un tono prudente pero optimista, valoró la llegada de Diego Santilli al gabinete nacional y la reapertura de canales de conversación.

“Es un hombre de diálogo, de consensos. Para Corrientes, retomar el vínculo con Nación es fundamental. Ojalá esta vez se traduzca en acuerdos reales”, sostuvo.

Canteros también analizó el resultado de los comicios provinciales, donde fue candidato. Reconoció que el oficialismo transmitió “un mensaje claro” y que su espacio no logró comunicar de manera eficaz. Contó que, apenas conocidos los números, felicitó al gobernador y al intendente capitalino: “Como corresponde: con cordialidad y respeto. La democracia se construye así”.

La nueva Cámara y la posible presidencia de Eduardo Tassano

Ante la inminente definición de autoridades en Diputados, Canteros no esquivó nombres. Sobre una eventual presidencia de Eduardo Tassano, fue directo: “Es un caballero, alguien con quien se puede hablar y construir acuerdos. Sería una buena alternativa”.

Aun así, aclaró que las conversaciones siguen abiertas dentro del cuerpo legislativo.

Confirmó que mantendrá el bloque unipersonal Proyecto Corrientes – Nuevo País. Aseguró que acompañará proyectos “que sean buenos para la provincia” y que marcará diferencias “con respeto”, alejándose de la idea de una oposición confrontativa. “No le tengo miedo a los bloques unipersonales. Ya lo hice en el Congreso y siempre defendí los intereses de Corrientes”.

Consultado sobre su relación con el gobernador Juan Pablo Valdés, se mostró dispuesto a conversar: “Conversar es construir. Allí me van a encontrar”.

También confirmó que mantiene diálogo con Ricardo Colombi: “No me cierro a hablar con nadie”.

