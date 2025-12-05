Corrientes participó del Encuentro del Consejo Federal de Seguridad Vial

Se realizó la 103º Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro reunió a las principales autoridades de tránsito del país para unificar criterios y planificar políticas nacionales.

Corrientes estuvo representada por Juan Manuel Saloj, subsecretario de Seguridad Vial de la provincia y presidente del Consejo. Según el funcionario, el objetivo del encuentro fue elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial que contemple las particularidades de cada jurisdicción.

“Durante los próximos meses aumenta el tránsito en cada provincia, y Corrientes, por ser una región de paso, ya está trabajando con la Policía y la Subsecretaría de Seguridad Vial en un plan de contingencia”, señaló Saloj.

Además, destacó la reducción de los índices de siniestralidad en la provincia entre 2024 y 2025, aunque remarcó que el objetivo final es cero accidentes.

Temas abordados

Entre los temas abordados se incluyeron controles de tránsito y fiscalización, modernización normativa, formación de conductores, licencias de conducir, alcoholímetros, seguridad en motocicletas, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la habilitación de nuevos Centros de Emisión de Licencias.

Participaron

La reunión contó con la participación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el subdirector Nicolás Bottini; y representantes de 22 jurisdicciones.

También estuvieron presentes autoridades del Automóvil Club Argentino y funcionarios nacionales, como el subsecretario de Transporte Automotor, José Manuel Urdiroz, y el ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua.

Se destacó la participación activa de todas las jurisdicciones, ya que reafirma la seguridad vial como una prioridad que requiere coordinación federal. La Asamblea cerró con la definición de líneas de trabajo para 2026 y el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación interjurisdiccional.

El Consejo Federal de Seguridad Vial funciona como un órgano de concertación entre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las Asambleas Plenarias espacios clave para definir agendas y acciones conjuntas en materia de tránsito.