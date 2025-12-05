¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

seguridad vial Corrientes deuda
Corrientes

Plus para municipales: Tassano confirmó el cronograma de pago de diciembre

El intendente anunció el inicio del pago del primer adicional del mes de diciembre a los trabajadores municipales de Corrientes Capital a partir de este miércoles 10. El cronograma se extenderá hasta el viernes 12. 

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 15:53

Los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes comenzarán a percibir el primer adicional salarial correspondiente a diciembre a partir de este miércoles 10, según confirmó el intendente Eduardo Tassano en sus redes sociales.

El cronograma de este plus salarial se extenderá hasta el viernes 12 y se segmenta según la condición laboral y bancaria del agente.

Detalles del cronograma y modalidades de cobro

La Secretaría de Hacienda municipal estableció que el pago se realizará de la siguiente manera:

  • Agentes bancarizados (planta, contrato y Neike): los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike que están bancarizados tendrán el monto del plus depositado en sus respectivas cuentas bancarias este mismo miércoles 10 de diciembre. Podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.

  • Agentes Neike no bancarizados (pago por caja): el personal Neike que no está bancarizado deberá acercarse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central (Brasil 1269). El horario de atención para estos pagos es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20. El cobro se realiza por terminación de DNI:

    • Miércoles 10: DNI terminados en 0, 1 y 2.

    • Jueves 11: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

    • Viernes 12: DNI que finalicen en 7, 8 y 9.

  • Neike bancarizados sin tarjeta de débito: Estos agentes deben cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal Av. Teniente Ibáñez 1826), siguiendo el mismo cronograma de días y terminaciones de DNI que rige para los agentes Neike no bancarizados.

