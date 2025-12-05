Plus para municipales: Tassano confirmó el cronograma de pago de diciembre

Los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes comenzarán a percibir el primer adicional salarial correspondiente a diciembre a partir de este miércoles 10, según confirmó el intendente Eduardo Tassano en sus redes sociales.

El cronograma de este plus salarial se extenderá hasta el viernes 12 y se segmenta según la condición laboral y bancaria del agente.

Detalles del cronograma y modalidades de cobro

La Secretaría de Hacienda municipal estableció que el pago se realizará de la siguiente manera: