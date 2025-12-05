Reconocimiento en el Congreso: Vicente Fraga recibió una mención por su legado al Iberá

El Senado de la Nación reconoció este miércoles a Vicente “Pico” Fraga, exguardaparque y figura histórica en la defensa del medioambiente correntino. Tras décadas de trabajo en el Iberá —y a días de su jubilación— recibió un diploma de honor por su aporte a la conservación del humedal y su rol clave en la transformación de los pueblos que lo rodean.

Durante la ceremonia, Fraga agradeció el reconocimiento y relativizó los elogios que lo describen como “leyenda” o “prócer” del Iberá: “Me queda grande. Solo tengo palabras de agradecimiento”, dijo.

En diálogo con Hoja de Ruta, repasó sus inicios, cuando trabajaba junto a cazadores y mariscadores explicando la visión que hoy es una realidad: que las comunidades vivan mejor gracias al Iberá. “Siempre soñamos con esto. Pellegrini era un pueblo muy pobre y hoy es uno de los más lindos del mundo”, expresó.

Fraga también destacó los avances logrados en conservación y educación ambiental, pero advirtió que aún queda mucho por hacer. “El correntino no termina de comprender lo que significa el Iberá. Es un sistema único y todavía hay enormes desafíos”, afirmó.

A días de despedirse del cargo, aseguró que el legado continúa: “Hay gente formada, vaqueanos, guardaparques de carrera. Lo que viene depende de seguir trabajando para que los pueblos aprovechen todo esto”.

El reconocido guardaparque cerró con la mirada puesta en el futuro: portales nuevos, proyectos en marcha y un Iberá que, según él, “todavía tiene mucho por crecer”.

