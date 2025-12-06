Presupuesto y Tarifaria 2026 aprobados para Polich

El Concejo Deliberante sancionó la Tarifaria 2026, que adecúa el valor de los tributos para llevar adelante los distintos emprendimientos e inversiones que desarrolla el municipio, y a los fines de atender los gastos que demanda la prestación de los servicios comunales.



La actualización de tasas e impuestos municipales se concretó tras cumplir con el procedimiento de doble lectura con audiencia pública, manteniendo una serie de beneficios para los buenos contribuyentes. El análisis del expediente estuvo bajo la órbita de Hacienda y Legislación.



En tanto, por unanimidad y con modificaciones, se dio el visto bueno al Presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que contempla gastos y recursos por $184.892.260.460. Las comisiones antes mencionadas, también tuvieron a su cargo el estudio exhaustivo de esta norma.



Cabe aclarar que la proyección se realizó teniendo en cuenta tanto el escenario macroeconómico actual, como lo esperado para el futuro próximo. Se busca, al igual que en cada año, mantener el equilibrio en las finanzas públicas, e implementar una política fiscal austera y eficiente En esta oportunidad, se suma un elemento institucional de especial relevancia: el recambio de gestión municipal, lo que implicó una revisión integral de los compromisos vigentes, de los programas en ejecución y de las prioridades de política pública.



Por otra parte, en la segunda sesión extraordinaria los concejales aprobaron otras iniciativas, entre las que se destacan: el sentido de circulación vehicular de la calle Ingeniero Juan Col y el pasaje Guardiamarina José Ferre en el barrio Camba Cuá, los estados contables del Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública (FOGOP), y de la Caja Municipal de Préstamos.



Al finalizar el encuentro, los concejales recibieron una medalla recordatoria del intendente saliente Eduardo Tassano, por los años de trabajo en conjunto, la gran cantidad de normas sancionadas y otras antiguas que fueron derogadas, reordenando el marco normativo de la ciudad.