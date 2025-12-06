Corrientes: el suelo pierde 60 mil litros de agua al día por altas temperaturas

Corrientes atraviesa días de riesgo extremo para la ocurrencia de incendios rurales debido a un fenómeno que pasa desapercibido, pero que tiene impacto directo en el campo la evapotranspiración del suelo. Según datos de las estaciones automáticas que monitorean este comportamiento, la combinación del agua que transpiran las plantas y la que se evapora del suelo, los valores actuales superan los 6 milímetros diarios.

¿Qué implica la perdida de agua por evapotranspiración?

Esto implica una pérdida de más de 60.000 litros de agua por hectárea por día, producto de las altas temperaturas y los períodos de viento que se registran en la región. Con este nivel de deshidratación, la vegetación se vuelve altamente combustible, y cualquier chispa puede desencadenar un incendio de proporciones.

“Las estaciones estaciones automáticas que monitorean la evapotranspiración potencial (lo que transpiran las plantas sumando a lo que evapora el suelo) indican valores superiores a los 6 mm. Esto significa que se pierden más de 60 mil litros de agua por día, debido a las altas temperaturas y periodos de viento”, según señalaron en el canal de difusión de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes.

Medida de prevención

La información difundida por el ente provincial llamó a extremar las medidas de prevención como evitar quemas, no arrojar colillas, y mantener limpios los alrededores de viviendas y establecimientos rurales.

Además, el organismo recordó la importancia de tener siempre presentes los canales de comunicación para reportar focos ígneos o situaciones sospechosas, ya que la rapidez en los avisos es clave para evitar la propagación del fuego. Para denunciar casos de incendios intencionales pueden hacerlo al: 379-4504697 del Comando de Operaciones de Emergencia o a través de la app Alertas Corrientes.