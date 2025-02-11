Internas PJ Corrientes: cambian la fecha de la presentación de candidatos

La Junta Electoral del Partido Justicialista de Corrientes, recibió un pedido de postergación de la fecha de presentación de candidatos y candidatas a cargos partidarios, y precandidatos y precandidatas a cargos electivos provinciales y municipales; por otra parte, venció hoy (11/02) la fecha de para la unificación de listas provinciales y municipales de distinto nombre.

En la reunión de la Junta Electoral, por unanimidad se resolvió, una modificación del cronograma electoral del PJ Corrientes. Las nuevas fechas son:

14 de febrero hasta las 23:59hs, presentación de candidatos y candidatas para cargos partidarios y precandidatos y precandidatas para cargos electivos provinciales y municipales.

15 de febrero; plazo de exhibición de listas de candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas; y recepción de impugnaciones.

17 de febrero; fin del plazo para la recepción de impugnaciones de listas.

21 de febrero; presentación de modelos de boletas con detalle de candidatos y candidatas, y categorías para cargos partidarios y categorías de cargos electivos.

Las restantes fechas y vencimientos previstos en el cronograma original se mantienen inalterables.

Esta resolución se tomó por pedido de la lista Unidad Peronista (unificación de las agrupaciones: Unidad Peronista; Armar de Nuevo; Azul y Blanca 11 de marzo; Peronismo Para Todos y Lealtad Peronista), indicando en los fundamentos de su pedido que de prórroga de 48 hs, para “la presentación de avales y listas de candidatos y candidatas para cargos partidarios y precandidatos y precandidatas para cargos electivos provinciales y municipales”.

En los fundamentos de la resolución de la Junta se indica que “uno de los mayores objetivos de este órgano electoral es lograr la mayor participación de las compañeras y compañeros afiliados facilitando la presentación de las listas de todos los rincones de la provincia”, agregando que “tal resolución no hace más que ampliar la posibilidad de que las afiliadas y afiliados puedan ejercer sus derechos políticos dentro del Partido al que pertenecen”.

“El pedido de los compañeros y compañeras, es razonable y fue bien fundamentado, es por eso que la Junta Electoral tomo esta resolución” dijo al presidente de la Junta Electoral Marcela Villegas, agregando que “de las 8 listas provinciales y de la totalidad de los municipios, 6 hicieron la presentación”

Villegas además aseguró que “en post de lograr la mayor transparencia en el presente proceso interno y de imprimir en cada una de sus etapas el ‘debido proceso electoral’ es que esta Junta ha implementado todas las medidas conducentes y necesarias a efectos de garantizar la participación y el total apego de los procedimientos a las normas que rigen la materia”.

Internas PJ Corrientes: pidieron a la Junta Electoral postergación de fecha de presentación de candidatos