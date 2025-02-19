El Gobierno ofreció un aumento docente del 10% y los gremios analizan una contrapropuesta

El Gobierno de Corrientes ofreció un 10% de aumento docente y los gremios analizan una contrapropuesta, indicó este miércoles el secretario General de Amet, Rufino Fernández.

El gremialista manifestó que la oferta salarial por parte del gobierno se sigue evaluando. "Esto nos da la posibilidad de que podamos seguir discutiendo, tratando de acordar un valor que realmente signifique una recuperación salarial de los docentes. Precisamente de toda la administración pública, porque después vienen seguramente otras discusiones", dijo en declaraciones a Radio Dos.

Ante la inconformidad del ofrecimiento a los docentes, el representante expresó que se prevé tener una decisión para el día viernes, ampliando la discusión para otros temas.

"Estamos con la confianza de que el viernes vamos a poder seguir avanzando en esta discusión para poder tener un inicio de ciclo electivo como queremos todos los correntinos", señaló.

Además, detalló que el aumentó del 10% , representa un salario básico. "Nosotros sabemos que esa cifra es insuficiente", apuntó.

