Con 70 tractores: productores yerbateros reclaman por un “precio justo"

Este martes se concretó el primer gran tractorazo y movilización de pequeños productores yerbateros de esta provincia en reclamo por un “precio justo” de la hoja verde, que hoy se paga a unos 200 pesos y no cubre los costos, según afirman. Desde ayer se fueron concentrando unos 70 tractores llegados de puntos tan distantes como Andresito, San Pedro, Jardín América, Oberá y otros lugares de la tierra colorada. Los productores acamparon en la estratégica rotonda de la intersección de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 105, el clásico acceso a Posadas, distante a 50 kilómetros.

Esta mañana se realizó una asamblea y los productores decidieron no marchar hasta la capital misionera, sino realizar una movilización hasta el emblemático puesto de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), la exDirección General de Rentas, ubicado en el límite entre Misiones y Corrientes, a unos pocos kilómetros del lugar donde estaban concentrados. Hacia allí marcharon en las primeras horas de la tarde en una larga caravana que demoró unos minutos en llegar hasta el imponente puesto de Rentas, al que los misioneros bautizaron como “la Aduana Paralela” por su semejanza con un puesto fronterizo internacional, más que con el punto donde se unen dos provincias.

Los productores ocuparon las cabinas de los puestos de Rentas por donde pasan los camiones que deben presentar, obligatoriamente, el comprobante de pago (o abonar allí mismo) del anticipo de Ingresos Brutos por la mercadería que transportan en un sistema que se considera uno de los más agresivos del país para recaudar este gravamen. Por su aceitado régimen de percepción anticipada, Misiones es la octava provincia que más recauda del país por este impuesto y, por sí sola, genera más ingresos por este gravamen que Chaco, Corrientes y Formosa juntas.

Desplegando sus pancartas, los productores en todo momento se cuidaron de no entorpecer más allá de lo inevitable la circulación de automóviles y camiones en el cruce San José que nunca estuvo cortado. En su marcha por las rutas, también dejaron media calzada libre.

Pero sí bloquearon el paso de los camiones en el puesto de Rentas, semejante a una cabina de peaje, demorando el ingreso de camiones a Misiones. Los productores desplegaron sobre tractores y camionetas, sábanas con leyendas pintadas en aerosol. “Nuestro esfuerzo tiene precio”, decía una. “Precio justo para la yerba mate”, rezaba otra.

Un precio de 420 pesos

Los productores están reclamando un valor de 420 pesos por kilo de hoja verde, que es más del doble de lo que hoy está pagando la industria. Según fuentes de la industria, el bajo precio de la materia prima (hoja verde y canchada) es una consecuencia de la sobreabundancia que se produjo por la intensa plantación de nuevos yerbales desde 2020 cuando el precio de la yerba alcanzó uno de los mejores valores históricos de los últimos 20 años.

En ese momento, incluso inversores extrazona, como empresarios paraguayos o hasta el extenista Juan “Pico” Mónaco, apostaron por invertir en yerbales, algo muy poco común en esta producción caracterizada por los pequeñas parcelas de entre 5 y 10 hectáreas de yerba.

“Desde el 2020 hasta ahora se plantaron 47.000 hectáreas nuevas, totalizando 230.000 hectáreas de yerba, esa es la madre del problema: hay más yerba de la que se necesita”, explicó a LA NACION un experto en yerba mate vinculado a la industria. “Todo el mundo plantó y es irracional esperar que el precio quede igual”, completó.

Como se sabe, en diciembre de 2023 en el DNU 70/2023 el presidente Javier Milei le quitó las facultades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que durante 22 años estableció o intentó establecer precios oficiales de hoja verde y yerba canchada. También los yerbateros reclaman que se devuelvan facultades regulatorias al INYM, que sigue existiendo, pero que se encuentra acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023 porque el gobierno nacional se niega a nombrarle un presidente, como establece la ley 25.564 que creó al organismo.

Esa ley se logró gracias a un histórico tractorazo que en 2001 partió de las colonias del interior y fue creciendo hasta alcanzar una gran columna de destartaladas máquinas que ingresaron triunfales a Posadas. El tractorazo de hoy no llega a ese nivel de movilización, pero es una clara señal de que la protesta yerbatera crece, está firme, y no se descarta que pueda alcanzar aquella magnitud y copar las calles de la capital misionera.