Manejaba un camión en estado de ebriedad sobre una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre que manejaba de manera peligrosa un camión en la localidad de Mocoretá.

La detención ocurrió en la madrugada del domingo, cuando efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Mocoretá realizaban tareas de contralor sobre la Ruta Nacional N° 14, en el acceso a Corrientes.

Desde el punto de control se observó como un camión marca Scania se acercaba realizando maniobras peligrosas, que ponían en riesgo tanto la vida del conductor como de terceros. Al intentar detenerlo, el conductor no atendió a las indicaciones de los efectivos, esquivando el control. Por tal motivo, se produjo una breve persecución que terminó en la retención del vehículo.

En la altura del kilómetro 375 se logró interceptar el camión con colaboración de la Gendarmería Nacional. Se identificó y demoró a un hombre mayor de edad, quien estaba en estado de ebriedad. Además, se secuestró el vehículo.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de realizar las diligencias del caso.