Inscripciones Unne: todo lo que hay que saber del ingreso al ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrirá el primer llamado a inscripción para el Ciclo Lectivo 2026 el 10 de noviembre. Todo el trámite se realizará de manera virtual, a través del sitio inscripciones.unne.edu.ar o mediante el sistema SIU Guaraní, y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

La convocatoria abarca todas las carreras de grado y pregrado que se dictan en las facultades de Agrarias, Veterinarias, Odontología, Medicina, Derecho, Exactas, Arquitectura, Humanidades, Económicas, Ingeniería, Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, además del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias.

Fechas y modalidades de inscripción

El primer período de inscripción irá del 10 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, mientras que un segundo llamado se desarrollará entre enero y julio de 2026, con cronogramas específicos según cada facultad.

Todas las inscripciones se realizan 100% online, y los aspirantes deberán adjuntar la documentación digitalizada requerida. Entre los documentos obligatorios se encuentran:

DNI o pasaporte vigente

o pasaporte vigente Foto tipo carnet 4x4 con fondo blanco

tipo carnet 4x4 con fondo blanco Título secundario o constancia de finalización de estudios

o constancia de finalización de estudios Carnet de vacunación (Doble Adulto o Triple Bacteriana).

Los archivos enviados tienen carácter de declaración jurada y serán verificados por la Unidad Académica correspondiente. Si se detectan errores o archivos ilegibles, el sistema notificará al aspirante por correo electrónico para su corrección.

Plazos importantes

Los inscriptos que presenten constancia de finalización de estudios tendrán tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para entregar el título secundario definitivo. En caso contrario, no podrán continuar con actividades académicas.

Asimismo, quienes no completen los requisitos de inscripción antes del 18 de diciembre de 2026 van a ser dados de baja automáticamente de la carrera.

Inscripción paso a paso

Ingresar a inscripciones.unne.edu.ar o al módulo de trámites de SIU Guaraní. Cargar la documentación digital solicitada. Esperar la confirmación de la Unidad Académica por correo electrónico.

Segundo período de inscripciones

El segundo llamado se realizará entre enero y julio de 2026, con fechas diferenciadas por facultad. Por ejemplo, Agrarias abrirá el 19 de enero, Humanidades el 3 de febrero y Derecho tendrá dos turnos: del 2 al 30 de marzo y del 1 de junio al 31 de julio.

Desde la Unne se destacó que todo el proceso se lleva adelante con acompañamiento institucional para los ingresantes y con el objetivo de garantizar un acceso transparente, ágil y equitativo a la educación superior.