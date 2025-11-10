Una familia correntina necesitó 755 mil para llenar el changuito en octubre

Durante octubre, una familia correntina necesitó más de $755.224 para llenar el changuito del supermercado, según el informe “Changuito Federal” elaborado por la consultora Analytica.

El estudio releva los precios de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo dos adultos y dos menores, en los principales supermercados online del país, manteniendo los mismos productos y tamaños de empaque para comparar entre provincias.

A nivel nacional, el costo de la canasta subió entre 3,7% y 5,3%, pero Corrientes registró un incremento menor, del 1,8%, uno de los más bajos del país.

Entre los productos que más aumentaron se encuentran el aceite de girasol, con subas de entre 4% y 6%, y el queso crema, que se encareció entre 2% y 4%. También se observó un incremento en el yogur bebible, especialmente en provincias del NEA como Misiones, donde llegó al 1,2%.

En contraste, el precio de los huevos se mantuvo estable durante el mes en Corrientes y gran parte del país, con leves variaciones en el norte argentino.

El informe destaca que la estructura tributaria de cada provincia influye directamente en la dispersión de precios, lo que explica las diferencias entre jurisdicciones.

Así, aunque los aumentos fueron más moderados que en otras regiones, las familias correntinas siguen enfrentando un costo de vida elevado, con una canasta básica que supera ampliamente los $800.000 mensuales solo en alimentos y bebidas.