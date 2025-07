Después de 24 años, el autonomismo tiene candidato a gobernador: José Romero Brisco

n El Partido Autonomista de Corrientes ungió ayer por aclamación unánime a su candidato a gobernador, el diputado José Romero Brisco. Así el autonomismo correntino volverá a dar pelea por la Gobernación después de 24 años. El PA es la fuerza política que más gobernadores le dio a la provincia.

El acto de proclamación del candidato se inició a las 11 en un salón por calle Junín y Buenos Aires. Hasta ahí llegaron más de 200 militantes de toda la provincia, entusiasmados por la idea de recuperar el terreno perdido en estos años. No se debe olvidar que gran parte del armado electoral de estos años se erigió sobre la base de la militancia autonomista. Solo basta con preguntar y la respuesta será la misma: en cada familia correntina hay o hubo un autonomista.

Antes de que Romero Brisco fuera propuesto como candidato, el interventor de la fuerza, Juan Noya, puso en conocimiento de todos los militantes la situación legal del partido, cuya pertenencia al Partido Autonomista Nacional (PAN) fue ratificada por la Justicia.También se presentaron en sociedad cada uno de los dirigentes que ejercen de delegados en las distintas comunas. En tanto, el presidente del PAN, el exgobernador José Antonio Pocho Romero Feris, rindió homenaje al fallecido papa Francisco, con quien lo unía una amistad de años. Pocho pidió las disculpas del caso, porque algunos inconvenientes de salud le impidieron ser protagonista del proceso que hoy vive el partido, pero se comprometió a ponerse la campaña al hombro, para que el próximo gobernador sea un autonomista.



Para cerrar el acto, José Romero Brisco instó a cada uno de los autonomistas a soñar con una Corrientes distinta, próspera y unidad. "Agradecerles de todo corazón a cada uno de los que habló bien, algunos que piensan algo malo, también hay que decir esas cosas. Pero en estos días que se hablaba de la reunión y que hacían las invitaciones y que pensábamos cómo iba a salir. Esa incertidumbre de saber si va venir el gente, qué van a opinar, qué van a decir, cuál sería el rumbo del partido. Quiero que que nos detengamos un segundo y que pensemos entre todos. Este es un partido histórico, centenario. Este es un partido que supo conducir los rumbos de la provincia y lo hizo de excelente manera. Y pensaba, ¿cómo llegó este partido a conducir los rumbos de la provincia?"

"Y le hago a ustedes la pregunta. ¿Llegamos prendidos del saco de alguien? ¿De otro partido, de otros dirigentes nos regalaron el lugar que el partido supo tener. O lo logramos con el el sudor de nuestra camiseta, ganamos transitando la provincia de punta a punta y llevando las ideas autonomistas y llevando las ideas que nosotros tenemos de lo que queremos hacer con la provincia".

"Tenemos que ser conscientes que acá nadie nos va a regalar nada. Que todos los que estamos acá y muchos otros que no están, vamos a ser los verdaderos artífices de la historia del partido. Nadie nos va a regalar nada y nada no va a venir de arriba".

"Desde que estoy participando activamente en este partido vi demasiados escenarios. Que el partido se fue con el peronismo a un frente, después que viró y el partido se fue con ECO, el radicalismo a otro frente. En su momento se tomaron esas decisiones, seguramente porque fueron las correctas y se consideraron las correctas".

"Y ahí me surge otra pregunta. ¿Acaso no somos capaces los autonomistas de enarbolar un proyecto propio? Que tenemos que sumarnos a pelear por sueños ajenos. No tenemos sueños nosotros. No tenemos gente, mujeres y hombres capaces para proponer cosas en cada uno de nuestros municipios. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo perdimos la capacidad de soñar?"

"¿Cuándo perdimos la noción de que nosotros también somos capaces como todo el resto de los partidos? Quizás no tenemos la estructura, los recursos. Eso es un impedimento. Pregúntenle a Mieli, ¿qué partido tenía? Pregúntenle a Milei, ¿qué recursos tenía? Y hoy es presidente de la nación".

"Como un partido centenario, histórico con autonomistas en cada uno de los rincones de la provincia de Corrientes, no vamos a ser capaces de tener un proyecto propio con nuestras ideas. No soñamos con un partido floreciente. No soñamos con un partido que gobierne los municipios de nuestra provincia y que gobierne la provincia. No simplemente para gobernar, sino para hacer mucho de los que están acá siempre hacen y me consta: solucionar los problemas de los correntinos".

"Hoy y desde el año pasado yo asumí la responsabilidad solo, con un grupo de personas, sin comprometer al partido del que yo soy parte y el que creo que tiene demasiada gente capaz en su fila. Pero alguien tiene que abrir la picada en el monte, alguien tiene que hacer el camino para que nos demos cuenta que ninguno de los otros partidos es más que nosotros, que no somos menos que nadie. Y para tener un partido que sea grande, como siempre decimos, para poder llevarle soluciones a la provincia y gobernar los municipios y la provincia de Corrientes No tenemos que simplemente declamarlo. Tenemos que tener acciones concretas, tenemos que animarnos"

"Yo tomé el camino incómodo, yo tomé el camino fuera de mi status quo y sali a pelearle a este gobierno provincial, porque al recorrer la provincia vimos que había cosas que no estaban bien. No están preocupados por resolver el problema de los correntinos, están preocupados en cómo ganar una elección o cómo no perderla. Despertemos autonomistas, nosotros podemos enarbolar un proyecto propio, tenemos con qué, tenemos la gente, tenemos la idea, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos la juventud, ¿qué nos falta? Animarnos"

"¿O a usted no le gustaría vivir en una provincia que funcione como esta provincia tiene que funcionar? Hay muchísimos autonomistas del interior y de la capital. Y yo le hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que Corrientes está bien? ¿O creen que podemos tener una provincia mejor?"

"En donde tengamos una educación de calidad con docentes bien pagos, en donde tengamos hospitales en el interior sobre todo donde nuestros chicos puedan nacer ahí y seamos bien atendidos y no tengamos que venir siempre a la capital. Donde la luz no sea un problemón todos los meses"

"Cuando Corrientes genere las condiciones necesarias para que los correntinos, nuestros hijos, no tengan que irse a conseguir trabajo afuera. ¿O creen que Corrientes es una provincia que no tiene capacidad para autosustentarse? Pero por supuesto que sí, pero para eso tenemos que tener personas en el gobierno que tengan interés, interés en los correntinos, en resolver estos problemas y formar equipo de trabajo".

"Nadie nos va a regalar nada si queremos una provincia así, sin dudas es una carrera difícil, sin dudas que es lo menos cómodo, más cómodo es ir prendido el saco de alguien y que te ayuda a caminar y no caminar solito.

"Ahora, les invito a todos a animarse, les invito a todos a caminar la provincia juntos, de la mano, yendo localidad por localidad, llevando una propuesta genuina y pelear por los sueños propios del Partido Autonomista y no ir a vender sueños ajenos y pelear por sueños de otros. Peleemos por nuestros sueños en cada una de las localidades, peleemos por los autonomistas y les aseguro que nos va a ir muy bien. Yo no sé si vamos a ganar las elecciones, lo que sí creo que puede ser".

"Depende de que nos movamos, de que trabajemos, nada llega en la vida sin esfuerzo, en la política tampoco. Esforcemosnos, trabajemos, recordamos la provincia y vemos una idea superadora del Partido Autonomistas. Juntemosnos con aquellos que piensan iguales que nosotros, pero seamos nosotros la voz cantante, la nave insignia. Que nadie nos lleve las narices, que nadie nos venda espejos de colores".

"Los invito a autonomistas a retomar el coraje que este partido supo tener, a retomar la valentía que este partido supo supo tener, a valorizarnos nosotros como autonomistas y a sentir que sí somos capaces, que sí somos capaces los autonomistas de ir contra cualquiera y que nos vaya bien. Gracias por el acompañamiento".