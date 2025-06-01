Las Provincias, en alerta por la caída de la recaudación y las transferencias de la Nación

n En alerta por la caída en la recaudación provincial y también de las transferencias de la Nación hacia los distritos, los gobernadores se reunirán el martes que viene en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para hacer catarsis y analizar la situación de las arcas provinciales. También sumarán al debate el estado de las rutas nacionales que, según dicen, está afectando al turismo y a la producción.

En lo formal, el encuentro se titula “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal” y esperan que el Consejo presente nuevos instrumentos de financiamiento para obras públicas. No están confirmados aún todos los presentes, pero fueron invitados los 23 gobernadores de las provincias y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Difícilmente acuerden un documento conjunto porque sus diferentes alineamientos políticos los limitan, pero no descartan una foto conjunta. "No es una cumbre anti Javier Milei", aclaran los más cercanos a la Casa Rosada.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó que en el mes de mayo la Nación "envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000, que descontando el proceso inflacionario del período se traduciría en una baja real del 23,3%" respecto a lo girado en el mismo mes del año pasado.

Una provincia del centro del país confirmó a Clarín que en mayo, la comparación interanual de las transferencias de la Nación les arrojó una caída del 26%.

Entre los gobernadores, además, circula un informe de la Comisión Federal de Impuestos que proyecta que las transferencias automáticas por coparticipación caerían un 4,2 % durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $ 2.5 billones, equivalente al 0,3% del PBI.

La Pampa y Santa Fe surgen como las más afectadas con caídas del 6 %. El resto orbita entre 3,5 % y 4 % de caída mientras que la que menos impacto recibiría sería CABA con un 2 %.

"El gobierno nacional, por decisión unilateral, modificó el cálculo de la coparticipación automática. Esto crea un desfasaje muy grande. Hoy no sabemos si los anticipos llegarán antes del pago de aguinaldos”, declaró esta semana el pampeano Sergio Ziliotto, tras referirse a los cambios que Nación hizo en el adelanto de anticipo de Ganancias y la postergación en las presentaciones de las declaraciones juradas de grandes empresas".

Desde la Casa Rosada se mostraron sorprendidos ante la consulta. Aseguran que en las recientes reuniones que los mandatarios tuvieron con el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "ninguno planteó el tema".

El IARAF considera que la baja en la coparticipación neta estaría explicada por "el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias y el descenso de recaudación de IVA", dos tributos cuya recaudación está asociada a la actividad económica y el consumo y que caen mucho cuando se reduce la inflación, tal como está ocurriendo este año.

El año pasado, cuando se discutió el Presupuesto -que Milei terminó prorrogando por decreto- el Gobierno se negó a ceder frente a reclamos de fondos justificando que iba a haber un crecimiento de la economía y por ende eso iba a repercutir en una mayor recaudación para todas las provincias. Pero los mandatarios aseguran que la reactivación no se está dando al ritmo esperado en sus distritos. Una recuperación lenta de los niveles de consumo impacta negativamente sobre la recaudación de IVA - impuesto coparticipable- que de acuerdo al informe mencionado presentó una caída del 1.9% durante abril ajustada por IPC, dentro de una economía que crece en torno al 5%.

