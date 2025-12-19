Un exgendarme recorre el país para llevar un mensaje de prevención y concientización

Con un mensaje de prevención y concientización sobre salud, Ricardo Félix Krakowiechi decidió atravesar todo el país corriendo un promedio de 10 kilómetros por día.

El misionero de 58 años es gendarme retirado, es una atleta de elite y este viernes llegó a Corrientes. Corrió por el puente General Belgrano y la costanera capitalina.

“Desde que me retiré, me dediqué a correr para hacer estas travesías. Soy un atleta de elite y tomé la iniciativa de transitar todo el país para llevar un mensaje de prevención y concientización sobre diversas enfermedades”, comentó Ricardo en su visita a El Litoral.

“El inicio fue con una bandera rosa por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mamá. Cuando llegué a Iguazú, cambie por una bandera azul para concientizar sobre el cáncer de próstata”, comentó.

“El deporte tiene que servir para mejora la salud. Alimentarse bien y entrenar es fundamental”, agregó.

En Misiones corrió durante 40 días, con un promedio de 10 kilómetros por días, atravesando diversos pueblos de punta a punta de esa provincia.

En Corrientes tiene previsto correr este sábado y domingo. El punto de partida será el parque Mitre y la concentración se fijó a las 8.

“Este sábado estará un grupo de runners de la ciudad que me van a acompañar y ellos marcarán el circuito. El domingo espero contar con el acompañamiento de varios camaradas. Todos aquellos que quieran sumarse, están invitados a hacerlo”, relató.

La travesía seguirá la próxima semana en Chaco y después tiene previsto estar en Rosario. “Durante el 2026 quiero recorrer todo el país, y de ser posible, estar también en Chile”, lanzó.

“Hoy me desperté feliz”, es la leyenda que está en la remera que lleva Ricardo en su recorrida junto a las banderas de Argentina (con listones rosa, azul y dorado que concientiza sobre el cáncer infantil) y Misiones. “Quiero organizar una fundación con ese nombre anticipó el atleta.



