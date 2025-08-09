Valdés participó del 15° Fiesta Regional del Cordero en Lomas de Vallejos

El gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad correntina de Lomas de Vallejos para encabezar la 15º edición de la Fiesta Regional del Cordero Lomeño, un evento que ya se ha consolidado como uno de los más convocantes del norte correntino.

El evento representa un motor de desarrollo económico y turístico tanto para la provincia como para la producción ovina, una de las actividades con mayor proyección para pequeños y medianos productores de la zona.

Gastronomía local y encuentro comunitario

La actividad reunió a miles de vecinos y turistas provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes participaron de un almuerzo comunitario gratuito, donde se ofrecieron corderos a la estaca y guiso lomeño, elaborados con productos locales.

Además, el evento contó con un festival musical que incluyó la participación de reconocidos artistas de la música litoraleña, animando la celebración hasta entrada la tarde.

El mandatario recorrió el predio ferial, saludó a las familias que compartían la mesa y dialogó con los cocineros, reconociendo el esfuerzo y dedicación que hacen posible esta fiesta. Allí, se sentó junto a los vecinos para degustar los platos tradicionales, como el guiso y el cordero a la estaca, ícono gastronómico de la celebración, resaltando el valor de la producción ovina y la identidad culinaria regional.

Palabras de la intendenta Chejovick

En este contexto, la intendenta Marisa Roxana Chejovick destacó el crecimiento sostenido del festival, que cada año convoca a más personas.

“Cada año tenemos más gente, más participación y más trabajo para nuestra comunidad. Es una fiesta que mueve la economía local: los vecinos alquilan sus casas, venden productos, y nuestros artesanos y emprendedores tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen”, señaló.

El evento tuvo como epicentro la preparación de más de 400 corderos a la estaca y unos 3.000 litros del tradicional guiso lomeño, con la particularidad de que toda la producción proviene de la zona.

Música, artesanía y cultura viva

La propuesta cultural se completó con la actuación de más de 30 conjuntos musicales —entre chamamé, cumbia y otros géneros—, junto con la participación de artesanos locales, que exhibieron sus trabajos ante un público diverso.

Chejovick agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés, presente en todas las ediciones desde el inicio de su gestión, y expresó su deseo de continuar con este apoyo provincial.

“Es un momento de alegría, de encuentro y de trabajo para todos. Invitamos a quienes no vinieron este año a que nos visiten en 2026”, concluyó.

Presencias destacadas

Acompañaron a las autoridades funcionarios provinciales, concejales municipales, y el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.