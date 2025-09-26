Tassano anunció un aumento del 4% para municipales de Corrientes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, anunció un nuevo incremento del 4% en el salario básico para los agentes municipales, que se aplicará a partir de octubre.

Este acuerdo, alcanzado en la mesa de diálogo con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), forma parte de una política salarial que busca defender el poder adquisitivo de los trabajadores frente a los vaivenes de la economía.

Esta nueva suba se suma a los tramos de aumentos ya aplicados: un 30% en marzo y un 12% en julio, además del 10% que se concretará en noviembre. Con la incorporación de este cuarto tramo, el incremento salarial total para el año 2025 llegará al 56%, manteniendo un acumulado significativamente por encima de la inflación.

Mejoras salariales

El Municipio destacó que la política salarial de la gestión ha logrado resultados "superadores". Solo con lo otorgado hasta julio, el aumento acumulado en el año ya alcanzaba el 42%, frente a una inflación que, hasta agosto, era del 19,5%. La diferencia es más que notoria y demuestra el compromiso de la gestión municipal de priorizar el salario de los agentes.

Además del aumento en el básico, se mejoraron los pluses que se perciben mensualmente. A principios de 2025, los tres adicionales sumaban $93.000, un monto que desde julio totaliza $132.060, con una proyección de llegar a $141.360 en noviembre.

Beneficios adicionales y mejoras laborales

En el marco de las negociaciones, también se acordaron otros puntos importantes para la comunidad de trabajadores. Se aumentaron las asignaciones familiares: el monto por hijos con discapacidad pasará a $190.000, y por nacimiento, a $68.000.

Las mejoras también alcanzan a los beneficiarios del programa Neike Chamigo. Asimismo, se acordó la continuidad de los concursos para pases a planta permanente y los procesos de designación de cargos jerárquicos. El Municipio también reafirmó su compromiso con la capacitación constante de los agentes para modernizar la administración comunal.