La Policía allanó una vivienda en San Miguel y secuestró elementos de interés

La Policía de Corrientes informó que este viernes, tras una orden de allanamiento, secuestró una serie de objetos de interés en la localidad correntina de San Miguel. La medida fue dispuesta en el marco de una causa que se encuentra bajo investigación.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento,donde los efectivos secuestraron ocho estantes de madera y un mostrador, elementos que serían de interés para el expediente judicial.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras que en la dependencia policial local se continúan con las diligencias procesales de rigor.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación al procedimiento.