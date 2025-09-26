Entregarán kits menstruales en un barrio de Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó este viernes que realizará una nueva entrega de Kits de Gestión Menstrual Destinados a garantizar el acceso equitativo a recursos básicos de higiene menstrual.

La distribución se llevará a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre, en la sede del Ministerio, ubicada en Murcia 59 del barrio Apipé, en la ciudad de Corrientes.

El horario de atención será de 8 a 13 y las personas interesadas deberán presentarse con DNI para acceder a los kits.

Esta política pública tiene como finalidad acompañar y asistir a mujeres, garantizando el derecho a la salud, al cuidado y al acceso a información sobre la gestión menstrual.

El programa busca reducir desigualdades y promover condiciones de higiene dignas, en línea con los principios de equidad e inclusión social.