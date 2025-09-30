Las noticias más importantes del 30 de septiembre de 2025

Alerta en Corrientes: el SMN pronostica tormentas fuertes para este martes
Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
Golpe al mercado negro: secuestran más de 100 celulares en Corrientes
Corrientes: niegan juicio abreviado por estupro para proteger a niña víctima de violencia sexual infantil
A los 70 años, Ernesto Cano corrió su primera maratón y subió al podio en Buenos Aires
Operativo Antidrogas: la PFA secuestró marihuana, cocaína y armas de fuego en Corrientes
Corrientes: se podrá pagar el pasaje de colectivo con tarjetas de crédito y débito
Corrientes completa 267 plazas de Residencias Médicas y en áreas críticas como psicología y bioquímica
Goya: la Policía recupera $10 millones y detiene a un joven por robo de caja fuerte
Zárate jugará su segundo challenger en un mes