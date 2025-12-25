Robaron las luminarias en el arco de ingreso a Mburucuyá

En lo que se calificó como un "acto vandálico", robaron reflectores que iluminaban el portal de acceso a la localidad de Mburucuyá. El hecho ocurrió durante la noche del 23 y la madrugada de este 24 de diciembre, según destacaron los medios de prensa locales.

La policía ya investiga el caso y solicita la colaboración de los vecinos para identificar a los autores. El intendente Edgar Galarza Florentín expresó su indignación y tristeza ante lo sucedido, destacando que se trata de un daño al patrimonio público destinado a la seguridad y estética del pueblo, mencionó el periodista Juan Antonio Pared.

Juan Antonio Pared

La denuncia ya fue radicada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes. Se están analizando posibles registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones y rutas de escape.El municipio y las fuerzas de seguridad piden a la población que aporte cualquier dato de manera anónima a la comisaría local si han observado movimientos sospechosos en la zona.Se insta a los vecinos a no adquirir reflectores de dudosa procedencia que puedan estar siendo ofrecidos en el mercado negro o redes sociales, ya que esto fomenta la continuidad de este tipo de delitos.La investigación continúa en curso para dar con el paradero de los malhechores