Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

En otra noticia que sacude a Hollywood, el actor Eric Dane, de 53 años y diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), falleció este jueves, según confirmaron medios estadounidenses.

Su trágico fallecimiento se produjo 10 meses después de que hiciera público su diagnóstico. Según informó el sitio especializado TMZ, el intérprete murió rodeado de su esposa, sus hijas y sus amigos más cercanos en un hospital de California.

El actor que alcanzó la fama mundial como el doctor Mark Sloan en la exitosa serie "Grey’s Anatomy" falleció en Los Ángeles debido a complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Además de su recordado paso por el drama médico, Dane había demostrado su versatilidad actoral más recientemente en la serie "Euphoria", interpretando al complejo Cal Jacobs.

Su diagnóstico de ELA llegó tras un extenso periplo por diversos especialistas, un proceso que él mismo relató con el fin de visibilizar la dificultad de detectar esta patología neurodegenerativa. Su fallecimiento marca un momento de luto para la industria, que lo recuerda no solo por su talento, sino por la valentía con la que enfrentó su tratamiento.

En un emotivo comunicado publicado por la revista People, su familia destacó que sus hijas fueron "el centro de su mundo" hasta el final. “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció tras una valiente batalla”, expresaron sus allegados, agradeciendo el apoyo de los fanáticos durante este último año.

La partida del actor deja un vacío en la televisión contemporánea, donde su presencia fue sinónimo de carisma y compromiso interpretativo.

