La contundente reacción de Moria Casán contra Cinthia Fernández tras el explosivo posteo

El conflicto entre Moria Casán y Cinthia Fernández continúa sumando tensión y declaraciones cruzadas. Esta vez, la conductora de La Mañana con Moria habló sin filtros en una entrevista con Yanina Latorre en SQP y dejó en claro su postura frente a la incertidumbre sobre el regreso de su panelista al ciclo.

Consultada sobre si esperaba a Fernández nuevamente en el estudio, Moria fue tajante: “Si mañana viene encantada, si ella acepta las reglas del show encantada, es un problema de producción o del canal, no se, ella cambia mucho las fechas, tiene muchas cosas, tiene hijas, tiene marido, tiene todo”.

Lejos de bajar el tono, remarcó: “Si quiere venir mañana bienvenida al show, no hay ningún problema con nada”.

Durante la nota, Latorre le preguntó directamente si le afectaban los cuestionamientos de Fernández en redes sociales. La diva minimizó el tema y lanzó con ironía: “Para mí no es bardeo, como me va a bardear una persona que pone fotos o algo de chiste de la cárcel . No hay nadie que aproveché más la cárcel que yo, hice una serie mía, publicidad para los americanos de salir de la cárcel. No hay nadie que signifique más la cárcel que yo, así que con eso a mí no me agarrás”.

En su estilo filoso, también disparó: “Mamita ubícate, es muy vintage esta piba para pelear”.

Además, dejó otra frase polémica al referirse a las condiciones para su eventual regreso: “Yo mañana exijo una cosa, nada más una cosa, que venga desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos”. A lo que la conductora aclaró: “Ósea la seguimos tratando de Chihuahua, claro”.

La charla siguió subiendo de temperatura cuando Yanina le consultó si le molestaba Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia, a lo que Moria, verborrágica, continuó con sus críticas: “y sin el bragueta que le diga cosas en el oido que la vuelven loca”, haciendo alusión a otra "condición" para sentarse a panelear y recalcó: "Pero si tenés una persona que le indica lo que tiene que decir por teléfono mientras en el programa a mí me rompe la pelota, si quiere que te diga que trabaje con su impronta, no trabaja con su impronta ella”.

Y cerró con una frase punzante: “La jurisprudencia no le estaría sirviendo”.

minutouno.com