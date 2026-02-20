Valeria López habló de su vínculo con Luciano Castro y dio detalles del encuentro

En medio del revuelo mediático por los rumores de un supuesto affaire, Valeria López decidió romper el silencio y contar su verdad sobre el vínculo que se le adjudica con Luciano Castro, quien continúa internado.

En los últimos días habían tomado fuerza versiones sobre presuntos chats comprometedores y fotos íntimas intercambiadas en privado, incluso señalándola como posible responsable de haberlos filtrado, algo que ella negó.

“Mucho problema no me hice. Lo que pienso es que ya pasó todo esto. Me encantaría que esté bien, que se vuelva a arreglar. Vino a casa a filmar, tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo. Lo pidió para agradecerme porque le di un regalito", explicó en el programa A la Tarde.



En esa línea, sostuvo que todo se habría originado por una confusión tras un trato cordial durante las grabaciones: "Vinieron dos veces al filmar, la segunda vez hubo una charla más larga y por ahí eso confunde todo. Es una persona muy seductora, pero conmigo se comportó muy bien, respetuoso, amable con su mensaje, no puedo decir nada. Me encantaría que esté bien hoy por hoy".

También desmintió de manera categórica la existencia de conversaciones comprometedoras: "Si había esos chats, tendrían que haber aparecido y no aparecieron nunca". Y sobre los rumores de un supuesto pedido de dinero para evitar su difusión, afirmó: "No existen. Supongo que tienen que saber eso".

Por último, dejó un comentario elogioso hacia el actor al señalar que "es divino, realmente", y cerró con humor al referirse a un audio enviado a Sarah Borrell: "No me dijo 'hola guapa', chicos".

minutouno.com