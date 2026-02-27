Valdés y Pullaro refuerzan la agenda regional del Litoral con un fuerte respaldo radical

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, visitó la provincia de Santa Fe para reunirse con el mandatario local, Maximiliano Pullaro. El cónclave institucional permitió profundizar el intercambio de experiencias de gestión y analizar el complejo escenario político nacional, marcando una postura común frente a los desafíos que atraviesan las provincias del Litoral.

Durante el encuentro, los gobernadores avanzaron en una agenda técnica que prioriza la cooperación en seguridad, industria y producción, tres ejes críticos para el desarrollo de la zona. "Compartimos puntos de vista y analizamos temas centrales de la gestión. Tenemos problemáticas similares y una visión común sobre la actualidad del país", sostuvo el mandatario correntino al finalizar la mesa de trabajo.

Seguridad e industria: ejes de la cooperación

La unificación de criterios en Seguridad surge como una respuesta a la necesidad de blindar las fronteras interprovinciales y coordinar esfuerzos contra el crimen organizado. Asimismo, en materia de Industria y Producción, ambos gobiernos buscan potenciar la competitividad de las cadenas de valor que comparten el río Paraná como hidrovía estratégica para la exportación.

La visita de Valdés a territorio santafesino refuerza el vínculo entre dos de las administraciones más importantes del interior, que hoy actúan como contrapeso y voces de peso en la discusión por el federalismo y los recursos coparticipables ante el Ejecutivo Nacional.

Cumbre radical en Santa Fe

Como cierre de la jornada institucional, Valdés y Pullaro participaron de un masivo encuentro de la Unión Cívica Radical (UCR). La asamblea contó con la presencia de más de 300 intendentes y referentes de todo el arco partidario, consolidando el liderazgo territorial del radicalismo en el centro y norte del país.

El evento sirvió para ratificar el compromiso de los jefes comunales con la gestión pública y para discutir el rol del partido en la conformación de nuevas mayorías políticas. Para el mandatario correntino, esta instancia de diálogo con el sector municipal es clave para fortalecer el despliegue de políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de los correntinos y santafesinos.