GESTIÓN AMBIENTAL

Corrientes: el Icaa avanza en la inspección y la regularización de tierras fiscales

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente realizó recorridas y reuniones con vecinos para relevar la situación de la zona de San Miguel.

 

Por El Litoral

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 11:53

El administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Sebastián Perborell, encabezó una comisión de trabajo territorial en San Miguel junto a equipos técnicos del organismo. El objetivo fue avanzar en tareas de gestión e inspección vinculadas a la regularización dominial de tierras fiscales.

Durante la jornada se realizaron encuentros con vecinos y productores de la zona para escuchar inquietudes y consultas sobre la situación de los lotes fiscales.

Asimismo, los equipos del Icaa llevaron a cabo inspecciones de lotes ocupados y relevamientos de superficies forestadas, con el fin de contar con información actualizada que permita avanzar en procesos de ordenamiento y regularización de tierras.

Estas acciones forman parte de la política institucional del Icaa orientada a fortalecer el trabajo territorial, brindar respuestas a la comunidad y garantizar una gestión responsable y transparente de los bienes fiscales en la provincia.

