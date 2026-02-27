Corrientes: el Icaa avanza en la inspección y la regularización de tierras fiscales

El administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Sebastián Perborell, encabezó una comisión de trabajo territorial en San Miguel junto a equipos técnicos del organismo. El objetivo fue avanzar en tareas de gestión e inspección vinculadas a la regularización dominial de tierras fiscales.

Durante la jornada se realizaron encuentros con vecinos y productores de la zona para escuchar inquietudes y consultas sobre la situación de los lotes fiscales.

Asimismo, los equipos del Icaa llevaron a cabo inspecciones de lotes ocupados y relevamientos de superficies forestadas, con el fin de contar con información actualizada que permita avanzar en procesos de ordenamiento y regularización de tierras.

Estas acciones forman parte de la política institucional del Icaa orientada a fortalecer el trabajo territorial, brindar respuestas a la comunidad y garantizar una gestión responsable y transparente de los bienes fiscales en la provincia.