Vuelve a subir la temperatura y rige alerta extrema por incendios en Corrientes

El índice de peligro de incendios, advierte que las condiciones actuales favorecen el inicio y la rápida propagación del fuego en el noreste de la provincia. El informe, elaborado por el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Recursos Forestales, ubica en nivel extremo a varias ciudades correntinas como en Capital, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Ituzaingó, Santo Tomé y Paso de los Libres.

Nivel rojo

Las zonas con alerta extrema se concentran principalmente en el norte, noreste y este provincial. Estas ciudades están más comprometidas donde el indicador se ubica en color rojo, señal de una situación potencialmente explosiva.

El nivel extremo implica que cualquier foco ígneo puede descontrolarse rápidamente, con alta velocidad de propagación y comportamiento errático. Estas condiciones suelen estar asociadas a altas temperaturas, baja humedad y presencia de material vegetal seco, factores que incrementan el peligro.

El mapa de riesgo de incendios en Corrientes. Fuente: Dirección de Recursos Forestales

También se detectan áreas críticas en sectores del centro y noroeste de la provincia, donde el riesgo es igualmente elevado. En paralelo, otras localidades del centro y sur provincial presentan niveles de riesgo alto y moderado, lo que indica que, si bien el escenario es menos crítico, el peligro de incendios sigue siendo significativo y requiere medidas preventivas.

Ante este panorama, se recomienda evitar la quema de pastizales o residuos, no arrojar colillas de cigarrillos en zonas rurales y alertar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier foco de incendio. Además, recordaron que la prevención es clave para evitar situaciones que puedan derivar en daños ambientales, productivos y riesgos para la población.

El índice se actualiza periódicamente en base a datos meteorológicos y permite anticipar escenarios de riesgo, en una provincia que en los últimos años sufrió incendios de gran magnitud con fuerte impacto ambiental y económico.