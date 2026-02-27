Curuzú volvió a mostrar la calidad de su invernada en plena zafra

La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá vivió dos jornadas a pura ganadería en su 57° Exposición Feria del Ternero Correntino. El evento se realizó los días jueves y viernes, con charlas técnicas, exposición de productos y servicios y el encierre y venta de unos 1.000 terneros y terneras de productores de la zona, ratificando el gran momento que está teniendo la ganadería nacional.

La 57° edición de la Exposición Feria Provincial del Ternero Correntino tuvo lugar en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, el lugar donde nació el evento a finales de la década del ’60, como una herramienta para que los productores vendieran sus terneros y terneras al destete.

Si bien la manera de comercializar la hacienda evolucionó con el correr de los años, y hoy pasa más por los remates televisados o por streaming, la SRCC mantiene la tradición del encierre y remate de los terneros de manera física. “Es una vidriera para mostrar la calidad de los terneros que producimos en la zona, y agradecemos a los productores que siguen enviando sus lotes para el concurso y el remate”, comentó Daniel Panario, presidente de la entidad organizadora.

El encierre de lotes de terneros que participaron del concurso alcanzó las 800 cabezas. Participaron lotes de terneros de las razas Braford, Brangus, Hereford y Santa Gertrudis, mostrando gran calidad y un excelente estado corporal, con terneros bien por encima de los 200 kilos de promedio en la balanza.

“Los campos están muy bien y además el productor prepara estos lotes para participar del evento; pero en general se están viendo animales más pesados esta zafra, seguramente producto de la oferta forrajera que tienen los campos”, comentó Panario.

El viernes por la mañana se realizó la jura de los distintos lotes, en las categorías de 10 machos, 10 hembras y 50 machos y 50 hembras, en las distintas razas.

Luego del almuerzo oficial y la entrega de premios, se realizó el acto central de la Expo Feria del Ternero, que contó con los discursos del presidente de la Rural de Curuzú, el vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Pablo Sánchez, y del ministro de Producción de la provincia, Walter Chávez.

Durante sus discursos, los dirigentes rurales remarcaron el buen momento que atraviesa la ganadería, aunque también hubo algunas menciones sobre cuestiones que atiende el gremialismo rural, como la infraestructura de los caminos provinciales y también la cuestión del abigeato. Por su parte, el ministro Chávez se puso a disposición de los productores para atender esas cuestiones y todo lo atinente que esté en manos del Estado provincial para el trabajo conjunto. (Ver aparte).

Luego de los discursos, se realizó el remate de los lotes de terneros que participaron de la Expo Feria, con el martillo a cargo de la firma Reggi y Compañía SRL. En primer lugar pasaron por la pista de ventas los lotes que participaron del concurso, y luego se remataron lotes de haciendas generales de productores que mandaron sus animales a la feria.

“Fue un buen remate, con una plaza muy firme; terneros pesados, de más de 200 kilos, que hacen que por ahí el precio no sea tan llamativo, pero creo que el promedio de los terneros habrá sido de $6.500 y son animales de 240 a 270 kilos, así que es bueno”, comentó Casimiro Reggi, martillero de la firma durante la jornada.

De esta manera, y con la venta de los lotes de invernada, finalizó la 57° edición de la Exposición Feria del Ternero Correntino en Curuzú Cuatiá, una vidriera que volvió a mostrar lo mejor de la ganadería de la región.

