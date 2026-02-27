Los 16 CDI capitalinos se preparan para recibir a miles de niños en el nuevo ciclo lectivo

Con trabajos de fumigación, limpieza y acondicionamiento, los 16 Centros de Desarrollo Integral (CDI) ya están casi listos para arrancar el nuevo ciclo lectivo. El Municipio apura las tareas para dejar impecables las aulas para niños desde los 45 días hasta los 4 años, que cuentan con acompañamiento educativo, contención y espacios de desarrollo temprano.

La secretaria de Cultura y Educación comunal, Keren Anderson, explicó que el objetivo es garantizar que los espacios estén en las mejores condiciones posibles para recibir a los niños, sus familias y el personal municipal.

“Una de las tareas que se llevan adelante son las fumigaciones, que se hacen en coordinación con el área de Zoonosis, además del relevamiento del estado edilicio, el acondicionamiento de los aires acondicionados, la limpieza y todo lo relacionado a tener los espacios en óptimas condiciones para recibir a los niños”, precisó.

Sobre las inscripciones

Aún existen posibilidades de inscripción, siempre que haya cupos disponibles en cada institución. “Las preinscripciones se realizan a fines de noviembre y principios de diciembre, y en las últimas semanas de febrero se confirma la inscripción. Si quedan cupos disponibles, las familias pueden acercarse con la documentación correspondiente de manera presencial en cada centro”, indicó.

Anderson remarcó además el rol social que cumplen estos centros en los barrios. “Los CDI no solamente brindan contención a los niños, también se trabaja de manera articulada con diversas áreas de la Municipalidad, con organismos externos y con el Ministerio de Educación para ofrecer un acompañamiento integral tanto a los agentes como a las familias”, sostuvo.

El director de Control y Vigilancia de Vectores del municipio, Marcelo Domínguez, detalló sobre la fumigación: “Es un procedimiento que hacemos todos los años antes que empiecen las clases en los CDI. Buscamos combatir todo lo que sea alimañas o posibles insectos que pueda afectar a los niños como al personal que concurre a estos lugares”, explicó.

El operativo se encuentra avanzado y con fechas definidas para su finalización. “Hasta ahora llevamos realizados en siete CDI, y este viernes o a más tardar el lunes 2 de marzo vamos a completar la totalidad”, precisó.

Domínguez indicó además que los productos utilizados son seguros y están autorizados para este tipo de tareas. “Usamos Depe, que es un insecticida común que se utiliza cuando hay casos de dengue; en algunos casos usamos cipermetrina, pero son todos productos aprobados y que no tienen contraindicaciones. Si hoy se fumiga, al día siguiente ya se puede ingresar a trabajar, tomando las precauciones del caso, como es la ventilación del ambiente al menos media hora antes”, explicó.

Finalmente, señaló que las tareas sanitarias también se extienden a otros edificios públicos. “Lo que hacemos es trazar un recorrido para que pueda coincidir con las Saps, donde hacemos la misma tarea, así optimizamos los tiempos”, concluyó.