Gustavo Valdés le reclamó al Gobierno nacional defender la mano de obra argentina

El senador por la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, reclamó al Gobierno nacional una política económica que priorice la producción y proteja el empleo local. El exgobernador habló con la prensa en la sede de la UCR local, previo a un encuentro por el Día del Militante Radical.

“Al Gobierno nacional se le reclama una política más orientada a la producción y a defender la mano de obra argentina”, sostuvo antes de ingresar a la reunión partidaria.

Durante su contacto con la prensa, el exgobernador señaló que mantiene una postura respetuosa hacia la gestión del presidente Javier Milei, aunque aclaró que no coincide con todas las medidas. “Hay cuestiones que ideológicamente no acompaño”, expresó.

Reforma laboral y apertura de las importaciones

"El tema de la reforma laboral es algo que nosotros desde hace tiempo buscábamos, pero siempre dijimos que había que hacerlo con consenso”, indicó.

Respecto a la política comercial, manifestó dudas por el impacto en algunos ámbitos productivos. “La apertura de las importaciones depende de qué sector se trate. Estamos preocupados por el textil a causa de la invasión de producción importada”, afirmó.

Valdés insistió en que Argentina necesita medidas que respalden el trabajo local. “No conozco un país que abra indiscriminadamente sus fronteras. Si no tenemos la capacidad de defender la mano de obra, va a ser difícil”, analizó.