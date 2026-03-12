Corrientes: demoraron a dos jóvenes por causar disturbios en la calle

La Policía de Corrientes demoró a dos jóvenes que causaron disturbios en la vía pública durante la madrugada de este jueves en el barrio San Marcos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3 en la intersección de las calles Santa Cruz y 2 de Abril, cuando los policías realizaban recorridas de prevención por la zona.

Según informaron fuentes oficiales, dos personas provocaban disturbios en la calle y, por ese motivo, se procedió a su demora. Se trata de jóvenes de 17 y 18 años.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, donde se continuaron con los trámites correspondientes.