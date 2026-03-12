Caso Loan: la abogada querellante dijo que la familia "está enojada y quiere respuestas"

A la espera de que se fije una fecha para el inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, los padres exigen respuestas sobre su paradero. Así lo afirmó Belén Russo Cornara, abogada querellante, durante una entrevista con El Litoral: “La familia pasó por un momento de tristeza profunda y está enojada. Quieren saber dónde está su hijo, qué pasó, y lo seguimos buscando con vida”.

Russo Cornara explicó que la familia es acosada pese a que ya fueron investigados. “Son ellos quienes sufren y la gente sigue atacándolos con esta propaganda nefasta. Ya se hicieron las denuncias por hostigamiento y ahora queremos que se incorporen a la causa”, señaló.

Expectativas por el inicio del juicio

En relación al juicio, la abogada indicó que aún no hay novedades sobre su inicio. “Se dijo que se iba a rever la fecha del 7 de octubre, pero no se confirmó una nueva. Le aclaramos al tribunal que la querella tiene disponibilidad para empezar en cualquier momento. Nosotros queremos que sea ya, que nos den las respuestas de qué pasó con Loan. Sería una buena noticia que comience en mayo, en el cumpleaños de Loan”, sostuvo.

La querella también solicitó una reconstrucción de lo ocurrido el día de la desaparición, para analizar inconsistencias en las declaraciones. Russo Cornara explicó que esto es fundamental para obtener respuestas sobre el caso.

En cuanto a los testigos, la abogada manifestó que adhieren a los 161 citados por la fiscalía y a los 588 incorporados por lectura. Además, pidieron que los imputados sean llamados de forma presencial, ya que “no es lo mismo estar con los jueces y con la familia presente, pidiendo la verdad”.