El bloque de senadores de la UCR rechazó el aumento de dietas y pidió austeridad

En medio de la polémica por el incremento de casi el 12% en las dietas de los legisladores, que abarca el período comprendido entre diciembre y abril, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) fijó una postura clara: rechazaron la aplicación de este aumento para los miembros de la Cámara Alta.

A través de un comunicado emitido mediante su presidente, Eduardo Vischi, los legisladores radicales señalaron que, si bien los incrementos son necesarios para los trabajadores del Congreso, la situación actual del país requiere una conducta distinta por parte de la representación política.

"Estamos atravesando profundos cambios como país y los argentinos contribuyen con gran esfuerzo y sacrificio en estos momentos de transición. Como representantes de los ciudadanos, no podemos estar ajenos al contexto, ni permitirnos gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonamos", sentenciaron desde el bloque.

La respuesta de Victoria Villarruel

Ante la controversia, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, deslindó responsabilidades sobre la fijación de las dietas y aclaró su rol institucional. A través de sus redes sociales, la Vicepresidenta enfatizó que, al no ser senadora, no tiene facultad para decidir sobre los haberes de los legisladores ni sobre la cantidad y sueldos de sus asesores.

"Eso lo deciden ellos", manifestó Villarruel, refiriéndose a los integrantes de la Cámara Alta. En una propuesta destinada a quienes busquen desligarse del incremento, la titular del Senado sugirió que aquellos legisladores que no deseen percibir la suba pueden donar el excedente a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, institución con la que el cuerpo legislativo mantiene un convenio vigente.