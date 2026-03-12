Ast respondió a las críticas de Cassani por las comisiones: “Hay lugares disponibles, el que no está es porque no quiere”

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de Corrientes, Norberto Ast, respondió a las críticas del diputado Pedro Cassani luego de que se conociera la nueva conformación de comisiones legislativas, que generó cuestionamientos por parte del dirigente vinculado a La Libertad Avanza.

En diálogo con Hoja de Ruta, Ast explicó que la integración de las comisiones se logró tras un amplio acuerdo político entre los distintos bloques de la Cámara.

“Tenemos una Cámara muy heterogénea. Primero logramos un acuerdo dentro del bloque oficialista y luego trabajamos también con otros espacios como ECO, el bloque del PJ y otros sectores de la oposición”, señaló.

Según indicó, el objetivo fue garantizar representación en las comisiones para distintos sectores políticos, incluso dejando lugares vacantes para que legisladores que no quedaron inicialmente integrados puedan sumarse.

“Dejamos espacios en varias comisiones importantes como Defensa del Consumidor, Políticas Sociales, Juicio Político, Deportes y Prevención de las Adicciones. Hay lugares disponibles; el que no está es porque no quiere estar”, afirmó.

La discusión por la representación libertaria

Ast también se refirió a la situación interna dentro del espacio libertario en la Cámara. Según explicó, el diputado Caíto Leconte fue quien registró formalmente el monobloque de La Libertad Avanza y avanzó en acuerdos para la integración en comisiones.

En ese contexto, señaló que la representación política del sector debería resolverse dentro del propio espacio.

“Si Cassani considera que debe representar a La Libertad Avanza, es algo que deberán resolver internamente”, expresó.

La disputa por la comisión de Asuntos Constitucionales

Uno de los puntos de conflicto fue la integración de la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más relevantes dentro del funcionamiento legislativo.

Ast explicó que el oficialismo decidió garantizar allí una mayoría que permita avanzar con el tratamiento de proyectos, manteniendo al mismo tiempo representación de la oposición.

“Es una comisión muy importante porque muchos expedientes terminan allí y se necesita dinamismo para trabajar”, sostuvo.

Cómo se conforman las comisiones

El legislador también explicó el funcionamiento interno de la Cámara de Diputados en relación con las comisiones legislativas.

Actualmente existen 19 comisiones permanentes, cada una integrada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales.

Estas comisiones son las encargadas de analizar los proyectos que ingresan al cuerpo legislativo y emitir dictámenes antes de que los temas sean debatidos en el recinto.

Ast remarcó además que cualquier diputado puede participar de las reuniones de comisión, incluso si no forma parte formal de ellas.

“No necesariamente la discusión está limitada a los cinco miembros. Cualquier legislador puede participar del debate en las comisiones”, explicó.

La Cámara ya definió su funcionamiento

Finalmente, el presidente del bloque radical destacó que la Cámara de Diputados completó su esquema de funcionamiento institucional para el período legislativo.

Con la aprobación de la conformación de comisiones y la definición del cronograma de trabajo, el cuerpo legislativo estableció que las sesiones se realizarán los miércoles a las 11 de la mañana.

“Lo importante es que se logró un acuerdo muy amplio, prácticamente unánime, para poner en marcha el funcionamiento de la Cámara”, concluyó.