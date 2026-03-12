Designaron nuevas autoridades en el Hospital "El Salvador" de Bella Vista

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes oficializó la renovación de autoridades en el hospital de cabecera de Bella Vista. A través del Decreto Provincial N° 395, el doctor Gerardo Martín Benítez asumió la dirección del centro de salud, dando continuidad a la gestión realizada por la doctora Rocío Bruzzo, quien ahora cumplirá funciones estratégicas en la Región Sanitaria 2.

El ministro Emilio Lanari encabezó la ceremonia, destacando la capacidad resolutiva del hospital, la cual calificó como un pilar fundamental para descomprimir el sistema sanitario de la Capital provincial.

"Este hospital ha dejado la vara muy alta y se ha convertido en un ejemplo de trabajo. Esta nueva gestión es una continuidad de la anterior, haciendo hincapié en la cercanía a la gente y el trabajo en Atención Primaria de la Salud (APS)", afirmó el titular de la cartera sanitaria.

Logros y proyecciones de gestión

Durante el acto, la doctora Rocío Bruzzo realizó un balance positivo de su gestión, subrayando un incremento significativo en la actividad asistencial:

Demanda: La atención mensual creció de 2.500 pacientes en 2022 a cerca de 5.000 en la actualidad.

Internaciones: Se registran 500 ingresos mensuales.

Resolución: El índice de derivaciones se redujo a menos del 1%.

Además, se destacó la modernización de áreas críticas como la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y el sector de Pediatría. Por su parte, el nuevo director, Gerardo Benítez, agradeció el respaldo del Ministerio y el acompañamiento del equipo de salud local, comprometiéndose a mantener el nivel de servicio alcanzado.

Prioridades: vacunación y logística

En contacto con los medios, el ministro Lanari hizo hincapié en dos ejes de trabajo inmediatos:

Campaña de Vacunación: Recordó que el miércoles inició la aplicación de la vacuna antigripal en todos los centros de salud de la provincia. Fortalecimiento Logístico: Adelantó que se está gestionando la entrega de nuevas ambulancias para reforzar el parque automotor del Hospital "El Salvador".

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, celebró los nombramientos y reafirmó el compromiso del Municipio para continuar trabajando de manera articulada con el sistema de salud provincial. "Bella Vista tiene un hospital modelo gracias al trabajo en equipo", concluyó la jefa comunal.