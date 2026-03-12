Saladas acordó una mejora salarial con municipales y apunta a modernizar la gestión

El intendente de Saladas, Noel Gómez, confirmó que el municipio alcanzó un acuerdo salarial con los trabajadores municipales tras la reunión paritaria realizada en febrero, en un contexto de menor ingreso de recursos por coparticipación.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que el municipio realiza negociaciones salariales con el gremio dos veces al año y que el objetivo es mejorar los ingresos de los empleados sin comprometer la situación financiera de la administración local.

“Buscamos llegar a un acuerdo que beneficie a los empleados municipales pero que también sea posible de sostener desde la situación económica del municipio”, señaló.

Menor coparticipación y planificación de recursos

Gómez reconoció que, al igual que ocurre en otras comunas, el municipio atraviesa una merma en los ingresos provenientes de la coparticipación provincial.

“Hay una disminución en los recursos que reciben los municipios y eso impacta a la hora de tomar decisiones sobre obras y acciones que se llevan adelante”, explicó.

Ante ese escenario, el intendente indicó que la gestión busca optimizar recursos y reorganizar prioridades para sostener el ritmo de trabajo municipal.

“Tal vez tengamos que ajustar el ritmo de algunas acciones, pero vamos a seguir planificando y optimizando los recursos económicos y humanos para responder a las demandas de la comunidad”, afirmó.

Un municipio “moderno y transparente”

Durante el inicio del período de sesiones del Concejo Deliberante, el jefe comunal planteó como objetivo avanzar hacia un municipio más moderno, eficiente y transparente.

Según explicó, uno de los ejes centrales será la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la administración y la relación con los vecinos.

Entre las medidas previstas se encuentra la implementación de sistemas contables más modernos y plataformas digitales que permitan a los contribuyentes realizar trámites y pagos de manera virtual.

“Queremos que los vecinos puedan acceder de forma clara a la información sobre los ingresos del municipio y la ejecución presupuestaria, y también facilitar el pago de impuestos a través de herramientas digitales”, indicó.

Obras, iluminación y limpieza urbana

El intendente también destacó que la gestión continuará con obras de infraestructura urbana, especialmente en iluminación y mantenimiento de la ciudad.

“Hemos realizado muchas obras de iluminación en distintos barrios y vamos a continuar con ese trabajo. También sostenemos un esfuerzo permanente para mantener la ciudad limpia”, señaló.

Turismo histórico y el legado de Cabral

Por otra parte, Gómez remarcó la importancia del desarrollo turístico ligado a la historia local, especialmente a la figura del sargento Juan Bautista Cabral.

En ese marco, destacó el crecimiento de visitantes al Museo Histórico Juan Bautista Cabral, donde se conservan los restos del héroe correntino.

“Desde agosto hemos tenido un incremento notable de turistas que vienen de distintas partes del país a conocer la tierra del Sargento Cabral”, afirmó.

El museo permanece abierto durante fines de semana y feriados, como parte de la estrategia del municipio para fortalecer el turismo histórico en la ciudad.