Productora de arándanos advirtió por el impacto de la sequía y las dificultades logísticas

La productora de arándanos Lía Bravo, de la empresa Esteros Azules, analizó la situación del sector frutícola en Corrientes y aseguró que la última temporada estuvo marcada por las consecuencias de la sequía y las dificultades logísticas para producir y exportar.

En diálogo con el programa Perfil Productivo, del streaming de El Litoral, la productora que trabaja en la localidad de Tata Cuá señaló que la campaña fue “regular”, condicionada principalmente por factores climáticos.

“Veníamos de muchos años de sequía y eso es un gran impacto para el cultivo”, explicó. En ese sentido, indicó que el volumen de fruta no fue el esperado, aunque destacó algunos avances en la producción.

Uno de los puntos positivos del año fue la puesta en funcionamiento de un empaque propio, donde procesan la fruta producida en el establecimiento. “Trabajó de manera exitosa y participaron muchas mujeres encargadas del empaque. Fue una experiencia muy valiosa para nosotros”, señaló.

Producción intensiva en mano de obra

Bravo también explicó que el cultivo de arándanos continúa siendo altamente demandante de mano de obra, especialmente en el momento de la cosecha.

Según detalló, a diferencia de otros sectores agrícolas donde la mecanización avanzó con mayor rapidez, en el caso del arándano la recolección sigue siendo manual.

“Hay tecnología aplicada en el proceso, pero no en la cosecha”, indicó.

Durante la última temporada, el establecimiento llegó a emplear más de 200 personas, entre tareas de cosecha, empaque, logística y transporte.

Debate por la reforma laboral

Consultada sobre el impacto de las reformas laborales en debate a nivel nacional, la productora consideró que los cambios “van a llegar” al sector, aunque sostuvo que será necesario analizar el texto definitivo de la normativa.

“Hay que leerla de manera desapasionada y ver técnicamente cómo va a impactar cada artículo”, planteó. En ese sentido, señaló que algunos puntos podrían ordenar situaciones que en muchas empresas ya se aplican de hecho, como la posibilidad de fraccionar las vacaciones.

Infraestructura y energía, los principales problemas

Más allá de la situación productiva, Bravo remarcó que las principales dificultades para el sector están vinculadas a la infraestructura, particularmente el estado de los caminos y el suministro eléctrico. “La ruta 118 está muy rota, y otras rutas de la zona también están complicadas”, explicó.

En cuanto al servicio eléctrico, describió problemas cotidianos que afectan directamente a la actividad productiva. “Todos los días cortan la luz, aproximadamente a las dos de la tarde. Va y viene, baja la tensión y después sube”, sostuvo.

Exportaciones y logística

La producción de arándanos de Esteros Azules se destina principalmente al mercado externo. Sin embargo, la logística representa un desafío para los productores del interior de Corrientes.

Actualmente, la fruta se transporta hasta el aeropuerto de Buenos Aires, desde donde se envía al exterior. “No hay vuelos internacionales desde Corrientes, entonces todo se complica”, explicó.

A pesar de estas dificultades, la empresa mantiene certificaciones internacionales que garantizan la calidad del producto. “Tenemos certificación de buenas prácticas agrícolas y seguimos todo el proceso de trazabilidad”, señaló.

Un cultivo que amplió su calendario

Finalmente, la productora explicó que el calendario de cosecha también fue cambiando con el paso del tiempo. “Antes la temporada era más corta, ahora empieza alrededor de junio y puede extenderse hasta octubre”, indicó.

Según explicó, esto responde a la adaptación de las plantas y a las condiciones productivas de la región. “Las plantas se van adaptando y ellas mismas marcan el ritmo”, concluyó.