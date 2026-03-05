El Senado conformó comisiones y ratificó a Ortega como Fiscal de Estado

n El Senado provincial realizó su primera sesión ordinaria del año. Se dispuso que las sesiones de tablas se realicen los días jueves a las 11.

Posteriormente, el cuerpo legislativo otorgó el acuerdo para la designación del Dr. Horacio David Ortega en el cargo de Fiscal de Estado de la Provincia.

También se procedió a la conformación de las Comisiones Parlamentarias Permanentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83° del Reglamento.

Por otra parte, la Cámara alta fijó para el jueves 9 de abril, en horario de sesión, la realización de una audiencia pública para tratar los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.

En dicha instancia se analizarán las postulaciones de: Paola Cristina Pellegrino para el cargo de Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Sala III – de Capital. Jazmín Yasi García para el cargo de Jueza Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Corrientes.

Declaraciones de interés legislativo

El Senado declaró de interés legislativo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, iniciativa presentada por la senadora Sonia Beatriz Quintana.

También se declaró de interés legislativo la realización del Seminario de Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal, iniciativa impulsada por varios senadores.