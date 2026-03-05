San Martín perdió en su visita a Oberá

El regreso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), después de la pausa impuesta por el clasificatorio mundialista, tuvo un salto negativo para San Martín que perdió en su visita a Oberá Tenis Club (OTC) 73 a 62.

Para San Martín fue su cuarta derrota consecutiva como visitante, quedó con un registro de 12 triunfos y 15 caídas y bajó el 13º de la Fase Regular.

El Rojinegro careció de fluidez ofensiva y su efectividad en los tiros de tres puntos fue baja: 15% (6 conversiones de 39 intentos).

El principal goleador del equipo que conduce Gabriel Revidatti fue Víctor Fernández con 20 puntos, bien complementado por Lucas Gargallo con 11.

El máximo anotador en OTC (16-9) fue William Vorhess con 16 puntos, mientras que Daviyon Dreper sumó 13.

El equipo correntino tuvo un arranque impreciso y tardó casi 4 minutos para anotar sus primeros puntos (un doble). El local arrancó con un parcial de 8 a 0, después aguantó la reacción del visitante con corridas y la buena labor de sus extranjeros para llevarse el primer cuarto 17 a 8.

Oberá mantuvo el control del partido, siempre con un buen ritmo aunque con baja efectividad, y llegó a escaparse por 13 (30-17).

La reacción del Rojinegro estuvo en las manos de Fernández que anotó (14 puntos en el segmento) y asistió para recortar la brecha y llegar al descanso del segundo cuarto 7 puntos abajo (34 27).

La tendencia se mantuvo en el tercer capítulo (57 a 42). Oberá controló los tiempos y la ventaja, frente a un rival que no pudo equiparar el ritmo y la efectividad, además, sufrió un par de faltas técnicas que le impidieron ponerse en juego.

Con un parcial de 6 a 0 (63 a 42) en el inicio del último capítulo, Oberá se encaminó al triunfo. San Martín llegó a tener una ráfaga de 8 a 0 para ilusionarse con la remontada, pero el local ajustó la marca y frenó al equipo correntino.

Ahora san Martín regresa a Corrientes para jugar tres partidos. El domingo 8 recibirá a San Lorenzo, el miércoles 11 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y, después recién el sábado 21 será local de Ferro Carril Oeste.