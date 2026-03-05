Primera sesión del Concejo: una sala de salud llevará el nombre de Augusto Millán

n El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes llevó adelante su primera sesión ordinaria, presidida por Marcos Amarilla, con la participación de los 19 concejales.

Durante el encuentro parlamentario se dio ingreso a una serie de proyectos de ordenanza, que tendrán su correspondiente tratamiento en comisiones. Entre ellos, se destaca la iniciativa que propone imponer el nombre del doctor Augusto Millán a la Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Santa Catalina (se giró a la comisión de Cultura).

Asimismo, tomó estado parlamentario y se remitió a Legislación el proyecto que establece que todo el año deberá inscribirse la leyenda: “Año 2026: 1976-2026, 50 años de la dictadura cívico-militar. Memoria, Verdad y Justicia - Nunca Más”, en la documentación oficial.

En otro orden, los ediles aprobaron diversas declaraciones: la conmemoración del 14 de marzo como Día Mundial de la Endometriosis, adhiriendo a las acciones de visibilización, concientización y educación sobre esta enfermedad; y la conmemoración del Día del Niño Correntino, que se realizará el 9 de marzo a las 15 horas en la Biblioteca del Palacio Legislativo Provincial.

Además, se otorgó el Título Honorífico de Mérito al Ciudadano al referente cultural, artista visual, dibujante y pintor Miguel Niella, en reconocimiento a su trayectoria y valioso aporte al desarrollo cultural de la ciudad.

