Brenda Insaurralde compite en el Sudamericano de Trail y Montaña

El Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña 2026, que se desarrollará en el municipio de Samaipata en los Valles Cruceños de Bolivia tendrá presencia correntina. El evento reunirá a los mejores atletas del continente en cinco modalidades oficiales: Ascenso Vertical 8K Classic Trail 14K, Short Trail 42K, Long Trail 80K y Juniors U20, en rutas que destacan por su belleza exigencia técnica y conexión profunda con la naturaleza.

En la categoría Juniors U 20 competirá la goyana Brenda Insaurralde. La prueba de la integrante del equipo Corrientes Corre será este sábado 17, sobre una distancia de 8 kilómetros y la largada está prevista para las 8.15.

En el 2025, Insaurralde participó del Mundial U20 de Trail y Montaña en Canfranc, España, y con apenas 16 años fue la participante más joven del certamen.

La joven atleta junto a su entrenador Alejandro Ávalos y el grueso de la delegación Argentina llegaron a Bolivia el pasado lunes con el fin de lograr una buena aclimatación y realizar un reconocimiento del terreno.

“Tiene muchas piedras y eso lo hace más entretenido a la hora de correr”, expresó Insaurralde.

Mientras que Ávalos destacó que el circuito presenta una dificultad media en sus subidas, con la particularidad de que en su mayoría son progresivas. Sin embargo, el trazado de 8 kilómetros incluye cuatro ascensos de pendiente pronunciada. Las bajadas, en tanto, representan el mayor desafío: son sectores muy técnicos, con abundante presencia de piedras, lo que exigirá precisión en cada apoyo para mantener la velocidad sin correr riesgos de caídas.

La selección Argentina está compuesta por un total de 33 atletas que competirán en las distintas modalidades del campeonato.

En la categoría U20 femenina, además de Brenda Insaurralde, integran el equipo nacional la misionera Nahiara Romero, subcampeona argentina del año pasado, y la cordobesa Maia Coletto, quien cuenta con experiencia en dos campeonatos mundiales previos.

Desde Corrientes Corre, que continúa impulsando el desarrollo del alto rendimiento en la provincia, consolidando la presencia de atletas correntinos en el plano internacional, agradecen el apoyo del Gobierno de Corrientes, la Vice gobernación de la Provincia y las diferentes empresas que colaboran para la continuidad de la actividad y la presencia de los atletas en las diferentes competencias.



