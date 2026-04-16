Regatas logró el título en Resistencia

El equipo masculino del Club de Regatas Corrientes logró el título en el Torneo Aniversiario de su homónino de Resistencia. El certamen estuvo reservado para la categoría Sub 16 tanto de varones como de mujeres.

Los chicos de Regatas lograron el campeonato de forma invicta. Fueron primeros en su zona. En cuartos de final se impusieron a Regatas Resistencia por 2-0, en semifinales dioeron cuenta de Brujos de Misiones también por 2-0. En la definición se enfrentó a Sociedad Española de Jujuy donde en un apretado partido se impuso por 2-1 quedándose así con el título.

El plantel campeón estuvo integrado por Lautaro Romero, Valentino Huel, Juan Pablo Sosa, Yamil Da Rosa, Santiago Zabascky, Adriel Mendoza, Juan Martin Arguello, Elio Ramírez, Gastón De Pompert, Agustín Romero, Maximiliano Fusz, José Casco y Luciano Rzepeki. Este último resultó el MVP del torneo.

El equipo femenino de Regatas logró el pasaje a cuartos e final después de ganar tres partidos y perdió uno. En cuartos de final venció a Brujas de Misiones y perdió con Social Las Breñas, quedándose así en la puerta de la semifinal.