Valdés defendió la articulación público-privada como motor para transformar Corrientes

En un encuentro clave para el futuro productivo de la provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés defendió la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado y las empresas.

Ante un auditorio de referentes convocados por la Fecorr, el mandatario señaló que esta sinergia es fundamental para generar nuevas oportunidades y transformar la matriz productiva provincial con una visión estratégica hacia el año 2030.

El Estado como facilitador de la inversión

Durante su intervención, Valdés fue enfático sobre el rol que debe ocupar la gestión pública en el desarrollo económico:

Fomento al capital: El mandatario sostuvo que el Estado debe "despejar el camino" para que la riqueza surja de las plantas industriales y el campo.

Previsibilidad: Se destacó que la seguridad jurídica y la estabilidad son los activos más valiosos para que los capitales elijan Corrientes.

Apoyo a lo local: Además de buscar atraer nuevas inversiones, se ratificó el acompañamiento a los empresarios que ya apuestan y producen en suelo correntino.

Herramientas financieras y competitividad

Uno de los puntos centrales de la jornada en Virasoro fue la presentación de nuevas líneas de crédito a través del Banco de Corrientes.

Estas herramientas están diseñadas específicamente para fortalecer el entramado industrial y permitir que las empresas locales ganen competitividad en un contexto de mayor apertura económica.

Voces del encuentro

La jornada contó también con la participación del economista Gustavo Lazzari, quien analizó junto a los empresarios los desafíos actuales para exportar y producir.

Los anfitriones destacaron la importancia de contar con políticas públicas orientadas a la producción, facilitando que Corrientes sea protagonista en la agenda nacional de inversiones.