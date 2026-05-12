Carlos Coria sobre el Caso del Niño N: “El nene contó todo lo que vivió y lo tiene muy presente”

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la prisión domiciliaria otorgada al abogado José Fernández Codazzi, imputado en la causa por la sustracción y tentativa de homicidio de un niño en Esquina. De esta manera, continuará detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución fue confirmada por el abogado querellante Carlos Coria, quien representa a la familia del menor junto a Daniela Zapata. Según explicó, el tribunal consideró que existen “altísimas probabilidades” de que el delito de encubrimiento haya existido y que el imputado haya participado en él.

“Una persona para encubrir a otra ya está obstaculizando a la Justicia. El delito mismo es obstaculizador”, sostuvo Coria durante una entrevista con Hoja de Ruta.

La decisión fue tomada por los jueces Enrique Deniri, Carlos Martínez y Jorge Esper, quienes revisaron el fallo de primera instancia que había concedido el arresto domiciliario a Fernández Codazzi.

El abogado explicó que uno de los elementos clave fue la reconstrucción de una “línea de tiempo” sobre los hechos ocurridos durante las horas posteriores a la desaparición del niño.

“El tribunal consideró que incluso desde un arresto domiciliario el imputado podría seguir obstaculizando la investigación preparatoria”, detalló.

Coria aclaró además que el tribunal descartó el peligro de fuga, argumento central de la defensa, pero sostuvo la prisión preventiva por el posible entorpecimiento del proceso judicial.

Actualmente, Fernández Codazzi permanece detenido en una dependencia policial de Esquina y, aunque mantiene vigente su matrícula profesional, no puede abandonar el lugar de detención para ejercer la abogacía presencialmente.

Sobre el avance de la causa principal, el querellante indicó que la situación procesal del ciudadano brasileño Josías Regis, acusado como autor material, “está mucho más clara” y encaminada hacia un juicio oral por tentativa de homicidio y sustracción del menor.

“No hay que olvidar que en esas 48 horas se activó la alerta Sofía. Eso es un dato sustancial y relevante del caso”, remarcó.

En relación con una eventual deportación del acusado brasileño, Coria expresó su postura personal en contra de esa posibilidad.

“Yo sentiría más seguridad teniéndolo en Argentina, en una unidad penal, que deportándolo. El cruce por la frontera no es complicado”, afirmó.

El abogado también confirmó que el niño y su familia reciben acompañamiento psicológico y contención emocional tras el hecho.

“Son traumas que les van a quedar de por vida. En la Cámara Gesell el nene contó todo lo que vivió y lo tiene muy presente”, concluyó.